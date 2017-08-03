Погода в Кыргызстане на 4 августа: днем дожди

В Кыргызстане ночью без осадков, утром и днем дожди, грозы. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

День уменьшится до 14 часов 24 минут.

В Бишкеке температура воздуха ночью +21, днем +30 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +18, днем до +31.

В Нарынской области +7 градусов ночью и +28 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +12 градусов, днем +28. Вода у побережья озера Иссык-Куль прогрелась до +24,3 градуса.

В Таласской области ночью +12, днем +29 градусов.