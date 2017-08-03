Дело Текебаева. Суд отказал адвокатам в очередном ходатайстве

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова судья Айбек Эрнис уулу отклоняет ходатайства защиты. В частности, о законности возбуждения уголовного дела в отношении подсудимых генеральным прокурором Индирой Джолдубаевой и направлении соответствующего заявления в Конституционную палату.

Кроме того, Канат Хасанов попросил приобщить выписки из регистрационной базы аэропорта «Манас» за 2010 год, свидетельствующие, что ключевой свидетель обвинения Алексей Модин не приезжал в Кыргызстан ни в мае, ни в декабре 2010-го. Адвокаты также указывают на нестыковки в показаниях Модина в той части, что Омурбек Абдырахманов присутствовал 13 мая 2010 года при встрече его и Леонида Маевского с подсудимыми.

Хотя сам Абдырахманов указывает, что в это время был в США, а насчет 21 декабря 2010 года он отметил, что точную дату не помнит. Поэтому адвокаты просят запросить данные, когда именно в мае 2010 года Омурбек Абдырахманов вернулся в Кыргызстан.

Суд отклонил это ходатайство.