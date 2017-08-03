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Общество

Дело Текебаева. Адвокаты ходатайствуют о допросе дополнительных свидетелей

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты просят вызвать дополнительных свидетелей.

Отметим, что судья Айбек Эрнис уулу без четкой аргументации отклонил допрос оставшихся свидетелей защиты, и суд перешел к исследованию материалов дела. Адвокат Канат Хасанов еще раз просит суд допросить сотрудников Фонда по управлению госимуществом и выяснить, при каких обстоятельствах созывается внеочередное собрание Совета директоров и была ли в 2010 году направлена на рассмотрение акционеров MegaCom кандидатура Алексея Модина как претендента на пост генерального директора.

Юрист подчеркнул, что заявленные свидетели могут пояснить, кто ответственен за назначение главы ФУГИ и кто может рекомендовать ему тех или иных кандидатов на место топ-менеджера национализированного предприятия.

Среди заявленных защитой свидетелей есть и экс-глава ЗАО «Альфа Телеком» Азамат Мурзалиев. Он осужден и отбывает наказание по делу MegaCom.

Суд ходатайство отклонил.
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