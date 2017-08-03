Дело Текебаева. Адвокаты сами провели эксперимент и нашли кабинет Текебаева

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты продолжают заявлять ходатайства.

Предыдущие о приобщении к делу плана расположения кабинетов в Доме правительства, которые занимали члены временного правительства в 2010 году и вызове в суд премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, судья Айбек Эрнис уулу отклонил.

Тогда юрист Чинара Джакупбекова с видеоператором провела эксперимент и нашла кабинет своего подзащитного. Диск с видеозаписью суд принял к рассмотрению.

Адвокаты также просят провести расследование и установить, сколько требуется времени, чтобы добраться из центра города до этноресторана «Супара», находящегося за пределами Бишкека. По мнению Каната Хасанова, проведение эксперимента существенно подорвет показания Леонида Маевского, который утверждал, что именно в этом ресторане встречался с Омурбеком Текебаевым.