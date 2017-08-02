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Общество

Дело Текебаева. Адвокаты просят суд назначить закрытое заседание

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты заявили, что на видео свидетель Алексей Модин указал на кабинет Алмазбека Атамбаева, который был в 2010 году первым заместителем главы временного правительства, говоря, что это служебное помещение Текебаева.

«Но все другие свидетели сказали, что это именно кабинет Алмазбека Атамбаева. Поэтому я ходатайствую о рассмотрении данного вопроса на закрытом судебном заседании, если речь идет о стратегическом объекте. Необходимо рассмотреть карту расположения всех кабинетов в Доме правительства на период, когда там работали члены временного правительства», — пояснил Канат Хасанов.

Судья Айбек Эрнис уулу отметил, что не имеет доступа к секретным документам, а карта правительственного здания относится именно к таковым.

Тогда адвокат заявил ему отвод. Семнадцатый по счету. Судья на этот раз принял ходатайство к рассмотрению и удалился в совещательную комнату.
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