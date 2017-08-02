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Общество

Дело Текебаева. Адвокаты просят вызвать в суд свидетелем премьер-министра

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты заявляют ходатайство о вызове в суд премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

В 2010 году он возглавлял Ошскую область и был в числе тех, кто 13 мая встречал Дуйшенкула Чотонова и Исмаила Исакова — как спецпредставителя по югу от временного правительства. А вот при переговорах с оппозицией, пытавшейся тогда отобрать власть у «временщиков», Жээнбекова не было. Как пояснил Чотонов, оппоненты ВП КР не захотели присутствия нынешнего премьер-министра.

Поэтому юристы и просили суд вызвать главу правительства и кандидата в президенты от СДПК в качестве свидетеля. Суд отклонил ходатайство.
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