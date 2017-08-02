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Общество

Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов узнал Алексея Модина по прическе

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова показали видео с опознания бывшим нардепом Омурбеком Абдырахмановым ключевого свидетеля обвинения — российского бизнесмена Алексея Модина.

Абдырахманов сказал, что узнал Модина по короткой — практически под «ноль» — стрижке. Он также указал, что встреча проходила зимой 2010 года (в декабре), либо в январе-феврале 2011-го. «Я не знаю, как его зовут. Знаю только, что он из России. Текебаев тогда сказал, что я занимаюсь вопросом MegaCom, возглавляю профильную комиссию и выступаю за приватизацию компании. Я ответил, что если эти русские богатые люди и у них богатая фирма, пусть участвуют в аукционе и покупают. А они же требовали, чтобы Текебаев выполнил свое обещание. Крепко требовали», — сказал Омурбек Абдырахманов.

Отметим, ранее на допросе и Модин, и Леонид Маевский заявляли, что увидели Абдырахманова в кабинете Текебаева 13 мая 2010 года. Адвокаты указали на серьезную нестыковку: Омурбек Абдырахманов тогда был в США (и он сам это подтверждает), пятый созыв парламента еще не был избран. Поэтому Абдырахманов никак не мог возглавлять депутатскую комиссию по MegaCom.
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