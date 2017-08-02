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Общество

Дело Текебаева. 13 мая 2010 года подсудимые с Маевским и Модиным не встречались

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова показали видеозапись заседания Конституционного совещания от 13 мая 2010 года.

Из нее следует, что Омурбек Текебаев приехал на совещание в 17.20, сразу после окончания экстренного заседания временного правительства по ситуации на юге, где митингующие захватили здания областных администраций. Выступая, Омурбек Текебаев сказал, что обстановка в стране напряженная и, может, завтра новая Конституция никому не будет нужна.

В это время, то есть с 17.00 до 19.00, Омурбек Текебаев был в «Супаре» (так утверждают в показаниях россйиские бизнесмены Леонид Маевский и Алексей Модин) и требовал у них $1 миллион за активы MegaCom. Однако, как указано в хронометраже видеостенограммы Конституционного совещания, в это время Текебаев участвовал в его работе.

А Дуйшенкул Чотонов, что подтвердили десять различных свидетелей, 13 мая 2010 года находился в Оше.
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