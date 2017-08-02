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Общество

Дело Текебаева. В суде показали видеозапись допроса в ГКНБ Леонида Маевского

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова демонстрируют видеозапись допроса в ГКНБ российского бизнесмена Леонида Маевского, с которого, по его словам, за активы MegaCom Текебаев и Чотонов получили $1 миллион. 

Свидетель утверждает, что Чотонов прилетал в конце ноября 2010 года в Москву и приходил в офис к Маевскому, успокаивал его, говорил, что «Ата Мекен» победила на парламентских выборах, и теперь он и Текебаев не только вернут ему деньги, но и в MegaCom введут, как и обещали.

«Но потом выяснилось, что партия Текебаева на выборах проиграла. Дуйшенкул и люди, которые прилетели с ним, принялись пить уже с горя. Их пьянку могут подтвердить сотрудники моего офиса. Как и то, что я передавал деньги Текебаеву. Модин может подтвердить. Мой бухгалтер и секретарь, которая присутствовала при пересчете $700 тысяч», — сказал Леонид Маевский. 

Отметим, что Чотонов действительно летал в Москву в ноябре 2010 года в составе делегации и встречался со своим тогдашним коллегой, главой МЧС РФ Сергеем Шойгу. Визит Чотонова в офис Маевского никто из свидетелей не подтвердил. 

Кстати, секретарь Леонида Маевского Наталья Самсонкина также не признала Дуйшенкула Чотонова, когда следователь организовал видеоопознание.

Более того, в суде Маевский уже заявлял, что брал расписку с подсудимых, но ее уничтожил потоп, а в протоколах последующих допросов он уже говорит об аудиозаписях с Текебаевым и Чотоновым, но далее в суде также отрицает их наличие. 
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