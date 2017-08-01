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Общество

В Батайске (Россия) появится первый в мире робот-вахтер

В многоквартирном жилом доме «ТеслаДом», который строят в Батайске (Ростовская область), появится первый робот-вахтер. В его обязанности будет входить наблюдение за домом, написало издание «Информ Полис».

По словам разработчиков, робот способен запоминать людей, приветствовать их, а также зачитывать последние новости и рассказывать о погоде. Кроме того, Promobot V.2 автоматически собирает заявки на проведение ремонта, отзывы жильцов и обращения в управляющую компанию.

«Мы все привыкли к бабушкам-консьержкам, но время ставит новые условия и задачи. Робот-консьерж — это идеальное решение с точки зрения как эффективности работы, так и безопасности», — рассказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. По его словам, робот может мгновенно вызвать полицию или «скорую», никогда не заснет и всегда будет бдительным.
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