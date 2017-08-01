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Общество

Дело Текебаева. В показаниях главы MegaCom нестыковки

На процессе по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова судья Айбек Эрнис уулу зачитывает протоколы очной ставки главы MegaCom Азата Базаркулова с экс-генпрокурором Кубатбеком Байболовым и экс-главой Минюста Алмамбетом Шыкмаматовым.

По словам Базаркулова, он встречался с Текебаевым и Чотоновым в июне и сентябре 2010 года в кафе «Обама». Оба раза речь шла о смене топ-менеджмента ЗАО «Альфа Телеком» и введении в совет директоров Алексея Модина.

Как отметил Базаркулов, на первой встрече был Шыкмаматов, а на второй — Байболов, интересовался же сменой руководства Текебаев. Но и Шыкмаматов, и Байболов слова Базаркулова категорически отрицают и называют его показания ложью. Об этом они заявили и в суде.

Базаркулов же в суде не смог сказать, когда именно были эти встречи: сначала он утверждал, что первая беседа прошла в августе, а вторая — в сентябре, когда Байболов был уже генпрокурором.
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