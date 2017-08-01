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Общество

Дело Текебаева. Маевский не связывался в 2010 году по телефону с подсудимыми

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается исследование материалов.

Выяснилось, что Леонид Маевский не связывался ни разу по телефону с мая по декабрь 2010 года ни с Омурбеком Текебаевым, ни с Дуйшенкулом Чотоновым. Не связывался с ними посредством сотовой связи и Алексей Модин. Согласно табулляции звонков, они регулярно созванивались с ныне покойным Талантом Маматкеримовым и периодически с тогдашним сотрудником ЗАО «Альфа Телеком», свидетелем обвинения — Русланом Онолбековым.

Сам же Леонид Маевский неоднократно утверждал, что созванивался и с Чотоновым и с Текебаевым, особенно часто после того, как те, по его словам, получили требуемый $1 миллион за сделку по MegaCom.

В суде объявлен перерыв до 14.00. Ожидается, что сегодня исследование материалов завершится и суд перейдет к прениям сторон.
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