В Кыргызстане скончался лауреат Госпремии профессор Ташмат Карашев

В Кыргызстане 1 августа на 86-м году жизни скончался лауреат Государственной премии КР, заслуженный работник образования, физик, профессор Ташмат Карашев. Об этом ИА «24.kg» сообщили родственники.

Ташмат Карашев родился в 1932 году в городе Узгене Ошской области. Он лауреат Государственной премии в области науки и техники (2004), заслуженный работник образования (2000). С 1957 года работал в КНУ, в 1972–1978 годах был деканом факультета физики. Эксперт по физике твердого тела. Опубликованы более 50 научных работ, в том числе 6 учебных пособий.