Дело Текебаева. В суде выяснили, в каком отеле жил в 2010 году Леонид Маевский

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова в процессе исследования материалов выяснили, в каком отеле проживал российский бизнесмен Леонид Маевский в 2010 году, когда приезжал в Кыргызстан.

Как оказалось, с 27 по 30 сентября он останавливался в гостинице Golden Drakon, там же он проживал и 21-22 декабря. По словам Леонида Маевского, он встречался в это время с Текебаевым и Чотоновым и требовал вернуть $1 миллион за несостоявшуюся сделку по MegaCom.

А вот в мае 2010 года Маевский жил в «Хайятте». Но в регистрационной базе отеля в это время нет Л.С.Маевского, а есть Л.Б.Маевский.

Кроме того, согласно показаниям Леонида Маевского, он снял $300 тысяч со своего счета в банке «ВТБ 24». Однако при ревизии банковской документации отметок или иных сведений, удостоверяющих обналичивание средств именно 6 сентября, как утверждал Маевский, нет.