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Общество

За полугодие расходы Госагентства по спорту составили 333,2 миллиона сомов

За первое полугодие расходы Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта составили 333,2 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на доклад статс-секретаря Нуржан Бардиновой об итогах первого полугодия 2017-го.

Уточняется, что на 2017 год и прогнозе на 2018–2019 годы для госагентства предусмотрено 526 миллионов сомов. Уточненный бюджет составил 678,5 миллиона.

По сравнению с бюджетом 2016 года уточненный бюджет меньше на 258,1 миллиона. Разрыв обусловлен прошлогодними разовыми выделениями из республиканского бюджета, направленными на:

— участие национальной спортивной делегации в олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия);

— подготовку и проведение II Всемирных игр кочевников на Иссык-Куле;

— подготовку сборной команды КР по футболу.

По информации Нуржан Бардиновой, кассовый расход агентства составил 333,2 миллиона сомов, или 90,8 процента от уточненного бюджета на первое полугодие, что является высоким показателем по сравнению с другими бюджетными учреждениями.
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