УВД Первомайского района Бишкека просит помочь в опознании трупа

УВД Первомайского района Бишкека просит помочь в опознании. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, неопознанный труп человека европейской внешности обнаружен 8 июня 2017 года в Бишкеке на пересечении улиц Льва Толстого и Логвиненко под трубой.

165 сантиметров

Приметы: возраст 50-55 лет, рост 160-, среднего телосложения, волосы седые, глаза среднего размера, брови так же среднего размера, прямые, седые, лицо овальное и смуглое, имеет бороду.

Был одет в синюю рубашку, серого цвета штаны. Босой.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности неопознанного, просят сообщить в УВД Первомайского района или позвонить по телефонам: 0 (312) 56-82-60; 0 (551) 10-25-38; 0 (551) 10-21-62; 0(552)10-22-71.