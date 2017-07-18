УВД Первомайского района Бишкека просит помочь в опознании трупа

УВД Первомайского района Бишкека просит помочь в опознании. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Уточняется, неопознанный труп человека европейской внешности обнаружен 8 июня 2017 года в Бишкеке на пересечении улиц Льва Толстого и Логвиненко под трубой.
Был одет в синюю рубашку, серого цвета штаны. Босой.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности неопознанного, просят сообщить в УВД Первомайского района или позвонить по телефонам: 0 (312) 56-82-60; 0 (551) 10-25-38; 0 (551) 10-21-62; 0(552)10-22-71.