У здания Генштаба владельцы участков требуют исполнения приказа

У здания Генерального штаба Вооруженных сил КР проходит акция протеста, на которую вышли владельцы участков в селе Лесном.

По их словам, у них были участки в жилмассиве «Семетей». В 2009 году они получили красные книги. Но аэропорту «Манас», рядом с которым расположен жилмассив, понадобилась их территория для строительства дополнительной посадочной полосы. Тогда жителям выделили участки из резерва Минобороны в селе Луговом.

Все разрешительные документы на участки на новом месте получены, есть приказ Комитета обороны о расторжении договора аренды с 12 гражданами, которые сеют там клевер. Но данный приказ до сих пор не исполняется. Люди не могут начать строительство жилья.