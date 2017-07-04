Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования руководству Германии в связи с аварией

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с человеческими жертвами в результате ДТП в Баварии. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

«С глубоким прискорбием узнал о дорожно-транспортном происшествии в Баварии, повлекшем за собой человеческие жертвы и большое количество пострадавших. Прошу передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии», — говорится в телеграмме.

ДТП произошло в 3 июля на шоссе А9 на юге Германии. Туристический автобус, который вез группу из Саксонии, столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе находились 46 пассажиров и двое водителей. Сообщается о 18 погибших.