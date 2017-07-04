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Общество

Родителю ребенка в Канаде разрешили не указывать пол в медкарте

Восьмимесячному младенцу в Канаде выписана медицинская карта, дающая доступ к бесплатной медицинской помощи, в которой не указан пол ребенка. Насколько известно, это первый подобный случай в мире, пишут российские СМИ. 

Государство пошло навстречу родителю ребенка, утверждающему, что пол ребенка невозможно установить в младенчестве. 

Как сообщается, родитель ребенка по имени Кори Доти идентифицирует себя как небинарный трансгендер, то есть не считающий себя ни женщиной, ни мужчиной.

Кори Доти хочет, чтобы ребенок сам выбрал свою гендерную идентификацию, когда подрастет.

На медицинской карточке ребенка в графе «пол» написана лишь латинская буква U, что может означать либо «неопределенный» (undetermined), либо «неустановленный» (unassigned). 

Кори Доти также добивается от властей, чтобы пол младенца не указывался в свидетельстве о рождении. Они отказываются это сделать.
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