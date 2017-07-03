Суд прекратил производство по иску против сайта «Азаттык»

Судья Ленинского райсуда Бишкека Жылдыз Жумабаева сегодня удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры о прекращении исковых претензий к «Азаттык медиа».

Суд также удовлетворил ходатайство о переносе рассмотрения дела по подсудности. Теперь дело будет рассматривать Первомайский райсуд, поскольку юридический адрес редакции Zanoza.kg находится на территории его подсудности .

Напомним, по иску генерального прокурора Индиры Джолдубаевой, защищающей честь и достоинство президента Алмазбека Атамбаева, помимо опровержений, генпрокурор требовала 13 миллионов сомов в виде компенсации за моральный ущерб — 10 миллионов с «Азаттыка» и три миллиона с Zanoza.kg.

Речь идет о комментарии лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева о своей поездке на Кипр.