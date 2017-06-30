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Общество

Главный архитектор Бишкека озвучил позицию мэрии по сносу деревьев

Главный архитектор Бишкека Аскат Тюлебердиев сегодня на пресс-конференции озвучил позицию мэрии столицы по сносу деревьев. 

По его словам, власти города стараются максимально избежать вынужденного сноса.  «При вынужденном сносе взамен одного вырубленного дерева обязательно будет высажено два-три саженца в соответствии с нормой, а если норма позволяет, будет высажено и пять деревьев»,  — сказал Аскат Тюлебердиев.

Как он отметил, мэрия и сама против масштабного сноса деревьев. 

«Сейчас идет реконструкция улиц, и мы будем максимально избегать сноса деревьев, есть улицы, которые должны соответствовать параметрам по длине и ширине. К каждому случаю будет индивидуальный подход»,  — сказал главный архитектор Бишкека.

Также он рассказал, что на центральных улицах в соответствии с архитектурным обликом города деревья не должны быть выше четырех-шести метров, в парковых зонах  — чем выше, тем лучше. 

Напомним, по информации муниципального предприятия «Зеленстрой», с начала 2016 по июнь 2017 года были признаны аварийными 6 тысяч 707 деревьев, снесены 2 тысячи 707, в рамках реконструкции улиц снесены 1 тысяча 130 деревьев. 
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