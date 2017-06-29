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Общество

Маевский: $1 миллион Текебаев потратил на укрепление демократии. Верх цинизма

Российский бизнесмен Леонид Маевский после дачи показаний в суде по уголовному делу депутата Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова встретился с журналистами. 

По его словам, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов брали у него миллион долларов в виде платежа за продвижение сделки по MegaCom.

"Текебаев заявил, что он мне деньги не отдаст, так как они пошли на укрепление кыргызской демократии. Это просто верх цинизма", - сказал Леонид Маевский. 

Он добавил, что не отказывается от своих показаний, а незначительные нестыковки списывает на погрешности памяти, так как прошло семь лет.

Главный свидетель обвинения также заявил, что все документы, интересующие суд, частично сохранились и они будут приобщены к материалам дела. На суде Маевский говорил, что документы уничтожены потопом.

Он также объяснил журналистам, почему о встречах в его офисе и передаче $700 тысяч  нет никаких записей.

"Я просто не веду такой фиксации, не устраиваю прослушки. Это дело чести. Но все проходы Текебаева, Чотонова, курьера зафиксированы специальной аппаратурой", - сам себе противоречит Леонид Маевский. 

Российский бизнесмен отметил, что никакого политического заказа в деле Текебаева-Чотонова он не видит. 
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