Маевский: $1 миллион Текебаев потратил на укрепление демократии. Верх цинизма

Российский бизнесмен Леонид Маевский после дачи показаний в суде по уголовному делу депутата Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова встретился с журналистами.

По его словам, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов брали у него миллион долларов в виде платежа за продвижение сделки по MegaCom.

"Текебаев заявил, что он мне деньги не отдаст, так как они пошли на укрепление кыргызской демократии. Это просто верх цинизма", - сказал Леонид Маевский.

Он добавил, что не отказывается от своих показаний, а незначительные нестыковки списывает на погрешности памяти, так как прошло семь лет.

Главный свидетель обвинения также заявил, что все документы, интересующие суд, частично сохранились и они будут приобщены к материалам дела. На суде Маевский говорил, что документы уничтожены потопом.

Он также объяснил журналистам, почему о встречах в его офисе и передаче $700 тысяч нет никаких записей.

"Я просто не веду такой фиксации, не устраиваю прослушки. Это дело чести. Но все проходы Текебаева, Чотонова, курьера зафиксированы специальной аппаратурой", - сам себе противоречит Леонид Маевский.

Российский бизнесмен отметил, что никакого политического заказа в деле Текебаева-Чотонова он не видит.