Кыргызстан улучшил позиции в Глобальном индексе миролюбия

Кыргызстан занял 111-е место в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index) за 2017 год, опубликованном Институтом экономики и мира.

По данным экспертов, изучивших ситуацию в 163 странах, общий индекс Кыргызстана в 2017 году составил 2,216 балла. По сравнению с прошлым годом страна улучшила позиции, поднявшись со 124-го места (2,297 балла).

Индекс рассчитывается по 23 индикаторам (количество внутренних и внешних войн, отношения с соседними странами, политическая неустойчивость, возможность террористических актов и так далее) и оценивается от одного до пяти баллов: минимальное число общего индекса говорит о максимальном миролюбии страны.

Среди стран Центральной Азии Казахстан занял в рейтинге 72-е место (1,992 балла), Туркменистан — 119-е (2,27), Узбекистан — 101-е (2,132), Таджикистан — 118-е (2,263 балла). Все страны региона попали в категорию стран со средним уровнем миролюбия.

Россия занимает 151-ю строчку рейтинга (3,047 балла), Украина на 154-м месте — 3,184 балла.

Самой миролюбивой страной остается Исландия.

В топ 10 вошли Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Чехия, Словения, Канада, Швейцария, а также Ирландия и Япония, которые делят 10-е место.

Большинство стран в Евразии улучшило позиции в рейтинге 2017 года. Среди стран Евразии Кыргызстан занимает 6-е место. На первом — Молдова, на втором — Казахстан, далее следуют Грузия, Узбекистан и Беларусь.

Самое плохое положение в рейтинге у Сирии (163-е место).

Наряду с ней список замыкают Афганистан (162-е место), Ирак (161-е), Южный Судан (160-е), Йемен (159-е) и Сомали (158-е).

Результаты рейтинга 2017 года показывают, что общий мировой индекс миролюбия в этом году улучшился на 0,28 процента.