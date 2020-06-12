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Общество

Кыргызстан занял 93-е место из 163 по уровню миролюбия

Кыргызстан в рейтинге глобального миролюбия оказался на 93-й строчке. Об этом сообщается в докладе Global Peace Index.

Республика набрала 2,094 балла и поднялась на две ступеньки по сравнению с данными прошлого года. Из ближайших соседей лучший результат у Казахстана, который оказался на 70-м месте. Худший показатель у России, которая находится на 154-м месте по уровню миролюбия. Хуже, чем у КР, показатели в Беларуси (94-е место), в Грузии (95-е), в Армении (99-е), в Узбекистане (100-е), в Таджикистане (107-е) и в Туркменистане (116-е).

В индексе представлены 163 страны мира согласно их уровню миролюбия.

Авторы доклада подчеркивают, что глобальное миролюбие за последний год ухудшилось. И это происходит в четвертый раз за последние пять лет.

Исландия остается самым миролюбивым государством в мире. Она занимает эту позицию с 2008-го. На вершине рейтинга находятся также Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания. Второй год подряд Афганистан является наименее миролюбивой страной в мире. За ним следуют Сирия, Ирак, Южный Судан и Йемен. Все, кроме Йемена, входят в пятерку наименее миролюбивых, по крайней мере, с 2015-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155801/
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