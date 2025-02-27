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Общество

Что приведет Кыргызстан к зависимости от внешних акторов, рассказал эксперт

В Москве прошла презентация рейтинга дружественности коммуникационных режимов стран постсоветского пространства, которую организовал Национальный исследовательский институт развития коммуникаций.

По словам директора института Владислава Гасумянова, в большинстве государств постсоветского пространства условия и возможности коммуникации с Россией подверглись большим изменениям.

«Во многом это было связано с внешнеэкономическими факторами и международными событиями и явлениями», — объяснил он. Одной из основных причин эксперт назвал поляризацию политических элит.

Ученый добавил, что сформировались два полюса — Запад и мировое большинство, между которыми сложилось идеологическое противостояние. Еще одной причиной эксперт выделил цивилизационный раскол.

«Растет конкуренция религий, культур, ценностей. Россия стала лидером в борьбе за сохранение традиционных ценностей, за право стран сохранять свои культурно-цивилизационные коды и самобытность... Постсоветские страны являются зоной конкуренции разных цивилизаций и ценностей», — сказал Владислав Гасумянов.

Третьей причиной он обозначил появление новых оснований для трансграничной кластеризации. «Основаниями этой кластеризации является отношение к России и к русским. И, например, антироссийский кластер сформирован странами Прибалтики и Украиной», — указал он.

Руководитель мониторинга коммуникационных режимов Валентина Комлева рассказала, что в ходе подсчета рейтинга экспертами анализировались документы, стратегические концепции, различные программы развития стран; практика их реализации; контент в СМИ, в социальных сетях и выступления государственных деятелей; результаты социологических опросов.

Согласно результатам исследования, позиция Кыргызстана (4-е место), Таджикистана (5-е место) и Узбекистана (6-е место) почти не изменилась, а Казахстан все еще отнесен «к патрулю дружественных, но флуктуирующих коммуникационных режимов».

По словам Валентины Комлевой, анализ 2023 года показал, что в Кыргызстане появилось несколько центров, претендующих на формирование норм коммуникации внутри страны и с соседними странами.

«Это группа, ориентированная на Россию, группа, ориентированная на Запад, и группа, ориентированная на поиск идентичности, которая предлагает интенсифицировать сотрудничество с Турцией и Китаем. Противоречия между этими группами наиболее наглядно проявляются отношением к статусу русского языка и реформам системы высшего образования», — сообщила она.

Эксперт заявила, что в 2023 году в КР усилился контроль за медиапространством с акцентом на сохранение традиционных ценностей и политической стабильности.

В выводах отмечено, что в Кыргызстане многовекторность слабо обеспечена национальными ресурсами, что может привести к зависимости норм коммуникаций от внешних акторов. В целом условия способствуют развитию дружественных коммуникаций КР с РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321220/
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