Индекс миролюбия: Кыргызстан за год стал более безопасной страной

Эксперты Института мира составили новый Глобальный индекс миролюбия — 2019. Рейтинг показывает, какие страны мира являются самыми опасными, а какие — самыми безопасными.

Первое место антирейтинга занял Афганистан (3,574 балла), который сейчас является самой опасной страной мира. Он подвинул на второе место Сирию, которая в 2018-м возглавляла список. Затем следуют Южный Судан, Йемен и Ирак. Йемен впервые оказался в списке опасных стран с момента появления индекса миролюбия.

Основными факторами при формировании индекса миролюбия являются уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие страны в боевых действиях.

Кыргызстан, согласно индексу, стал за год более безопасной страной, поднявшись на 95-е место рейтинга. Республика получила 2,105 балла, улучшив положение на 13 позиций. Правда, Кыргызстан по-прежнему остается в списке стран со средним уровнем опасности.

Среди стран Центральной Азии самым безопасным является Казахстан — 64-е место и 1,932 балла. У остальных наших соседей положение хуже: Узбекистан на 102-м месте, Таджикистан на 105-м и Туркменистан на 115-м.

Россия занимает в рейтинге миролюбия, состоящем из 163 стран, 154-е место, Украина — 150-е.

Самой мирной страной остается Исландия, занимая первую позицию более 10 лет — с 2008 года.

На вершине рейтинга также Новая Зеландия (1,221 балла), Португалия (1,274 балла), Австрия (1,291 балла) и Дания (1,316 балла).

Результаты 2019 года показывают, что средний уровень глобального миролюбия немного улучшился впервые за пять лет. 86 стран показали более высокие результаты, а 76 зафиксировали ухудшение.