18:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Индекс миролюбия: Кыргызстан за год стал более безопасной страной

Эксперты Института мира составили новый Глобальный индекс миролюбия  2019. Рейтинг показывает, какие страны мира являются самыми опасными, а какие — самыми безопасными.

Первое место антирейтинга занял Афганистан (3,574 балла), который сейчас является самой опасной страной мира. Он подвинул на второе место Сирию, которая в 2018-м возглавляла список. Затем следуют Южный Судан, Йемен и Ирак. Йемен впервые оказался в списке опасных стран с момента появления индекса миролюбия.

Кыргызстан, согласно индексу, стал за год более безопасной страной, поднявшись на 95-е место рейтинга. Республика получила 2,105 балла, улучшив положение на 13 позиций. Правда, Кыргызстан по-прежнему остается в списке стран со средним уровнем опасности.

  • Основными факторами при формировании индекса миролюбия являются уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие страны в боевых действиях.

Среди стран Центральной Азии самым безопасным является Казахстан — 64-е место и 1,932 балла. У остальных наших соседей положение хуже: Узбекистан на 102-м месте, Таджикистан на 105-м и Туркменистан на 115-м.

Россия занимает в рейтинге миролюбия, состоящем из 163 стран, 154-е место, Украина — 150-е.

Самой мирной страной остается Исландия, занимая первую позицию более 10 лет — с 2008 года.

На вершине рейтинга также Новая Зеландия (1,221 балла), Португалия (1,274 балла), Австрия (1,291 балла) и Дания (1,316 балла).

Результаты 2019 года показывают, что средний уровень глобального миролюбия немного улучшился впервые за пять лет. 86 стран показали более высокие результаты, а 76 зафиксировали ухудшение.
Ссылка:
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан улучшил позиции в Глобальном индексе миролюбия
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке адвокат требует наказать сотрудницу УОБДД за&nbsp;незнание закона В Бишкеке адвокат требует наказать сотрудницу УОБДД за незнание закона
Чиновник объяснил, почему уродливое здание в&nbsp;центре Бишкека закрыли баннером Чиновник объяснил, почему уродливое здание в центре Бишкека закрыли баннером
С&nbsp;12&nbsp;по&nbsp;15&nbsp;июня на&nbsp;центральных дорогах Бишкека перекроют движение С 12 по 15 июня на центральных дорогах Бишкека перекроют движение
Песни-пляски или речи с&nbsp;&laquo;какашками&raquo;? У&nbsp;Алмазбека Атамбаева есть канал на&nbsp;YouTube Песни-пляски или речи с «какашками»? У Алмазбека Атамбаева есть канал на YouTube
Бизнес
Какую мобильную сеть выбрать туристу в&nbsp;Кыргызстане? Какую мобильную сеть выбрать туристу в Кыргызстане?
Михаил Шубин: На&nbsp;Джеруе работаем строго по&nbsp;законодательству Кыргызстана Михаил Шубин: На Джеруе работаем строго по законодательству Кыргызстана
В&nbsp;городе&nbsp;Ош официально открыт офис Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; В городе Ош официально открыт офис Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Алтынбек Намазалиев: Не&nbsp;намерен оправдываться, но&nbsp;готов представить факты Алтынбек Намазалиев: Не намерен оправдываться, но готов представить факты