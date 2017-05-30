Несколько сотен слепых и глухих идут на пикет в сквер Горького в Бишкеке

Несколько сотен инвалидов по слуху и зрению идут на пикет в сквер имени Горького в Бишкеке. Участники акции «За единство Кыргызского общества слепых и глухих» прошли площадь Ала-Тоо.

«Мы идем к памятнику Горькому, чтобы культурно провести наше мероприятие. Наша цель — показать единство общества. На протяжении последних двух-трех лет идут всякие непонятные разговоры об обществе. И второе: нам надо решить квартирный вопрос, которые давно не решается», — сказал ИА «24.kg» председатель КОГ и КОС Марат Ташбаев.

Отметим, что около десяти человек вышли на акцию к «Белому дому». Они требуют, чтобы их принял президент.