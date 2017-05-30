10:59
+22
USD 68.02
EUR 76.07
RUB 1.20
Общество

Соцработник, купивший труженику тыла дорогой ресивер, вернул ему часть денег

Соцработник, купивший труженику тыла ресивер в разы дороже рыночной стоимости, вернул ему лишь часть денег. Об этом ИА «24.kg» сообщили в фонде «Ветераны 365».

Напомним, пожилому бишкекчанину поставили ресивер за 3 тысячи сомов, вдобавок взяли 450 сомов за установку. «На самом деле ресиверов по 3 тысячи сомов нет. Мы ставим ветеранам бесплатно ресиверы российского производства по 610 сомов, сертифицированные, отличного качества», — говорили в фонде.

Замначальника управления социального развития мэрии Бишкека Лариса Губина пообещала, что деньги за ресивер пенсионеру вернут. Однако вернули только 1,5 тысячи сомов.
Ссылка:
просмотров: 709
Версия для печати
Материалы по теме
По факту покупки труженику тыла дорогого ресивера идет расследование
Соцработник купил труженику тыла ресивер в разы дороже, чем на рынке
Ветерану труда в Новопокровке вручили не пустой конверт, а открытку
Популярные новости
Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения
Где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше запретят парковку машин Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин
Водитель &laquo;Ренж Ровера&raquo;, угрожавший девушке, найден Водитель «Ренж Ровера», угрожавший девушке, найден
С&nbsp;1 июня 2017 года мигранты не&nbsp;смогут работать водителями в&nbsp;России С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России
Бизнес
Мобильный оператор О! улучшил качество связи в&nbsp;87 населенных пунктах Мобильный оператор О! улучшил качество связи в 87 населенных пунктах
Успей получить &laquo;32 ГБ&nbsp;в&nbsp;ПОДАРОК&raquo; от&nbsp;MegaCom Успей получить «32 ГБ в ПОДАРОК» от MegaCom
&laquo;Безопасный город&raquo;: каждый день промедления стоит трех человеческих жизней «Безопасный город»: каждый день промедления стоит трех человеческих жизней
В&nbsp;Бишкек прибыл всемирно известный экономист Руслан Гринберг В Бишкек прибыл всемирно известный экономист Руслан Гринберг