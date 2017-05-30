Соцработник, купивший труженику тыла дорогой ресивер, вернул ему часть денег

Соцработник, купивший труженику тыла ресивер в разы дороже рыночной стоимости, вернул ему лишь часть денег. Об этом ИА «24.kg» сообщили в фонде «Ветераны 365».

Напомним, пожилому бишкекчанину поставили ресивер за 3 тысячи сомов, вдобавок взяли 450 сомов за установку. «На самом деле ресиверов по 3 тысячи сомов нет. Мы ставим ветеранам бесплатно ресиверы российского производства по 610 сомов, сертифицированные, отличного качества», — говорили в фонде.

Замначальника управления социального развития мэрии Бишкека Лариса Губина пообещала, что деньги за ресивер пенсионеру вернут. Однако вернули только 1,5 тысячи сомов.