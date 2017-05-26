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Общество

Суд по иску «Ата Мекена» к Алмазбеку Атамбаеву возобновится 30 мая

Суд по иску партии «Ата Мекен» к президенту Алмазбеку Атамбаеву о защите чести, достоинства и деловой репутации организации возобновится 30 мая. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, процесс опять начнется в Первомайском суде, тогда как они направляли жалобу на определение первой инстанции о назначении лингвистической экспертизы без учета мнения истца в Бишкекский горсуд. «Но процесс почему-то пройдет в суде первой инстанции, несмотря на нашу жалобу», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, социалисты обратились в суд, потребовав от Алмазбека Атамбаева извинений за то, что он назвал «Ата Мекен» вонючей партией, а их лидера Омурбека Текебаева — мародером. Однако представитель президента в суде отметила, что Алмазбек Атамбаев не оскорблял и не обзывал ни «Ата Мекен», ни Омурбека Текебаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52828/
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