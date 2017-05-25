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Общество

Погода в Кыргызстане на 26 мая: грозы

В Кыргызстане дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки сильные. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 17–22 м/с.

День увеличится до 14 часов 58 минут.

В Бишкеке днем осадки маловероятны, температура ночью +14, днем +27 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура воздуха ночью +13, днем до +29 градусов.

В Нарынской области до +6 градусов ночью и +24 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +9, днем до +26 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +10, днем +26 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52771/
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