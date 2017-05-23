Отец вышел на пикет, чтобы отсудить у сына дом

Житель Бишкека Яркын Халитов вышел на пикет перед «Белым домом», чтобы через суд вернуть жилье, которое, по его словам, отобрал у него сын. Об этом ИА «24.kg» сообщил сам пикетчик.

По его словам, в 2014 году он подарил дом своему сыну, а тот, в свою очередь, передарил недвижимость своей супруге. «Жена моего сына фактически отобрала у меня дом, и сейчас мне негде жить», — сказал Яркын Халитов.

Как он отметил, Свердловский райсуд и Бишкекский горсуд своими решениями оставили недвижимость за его снохой. «Хочу обратиться к президенту с просьбой, чтобы помогли вернуть дом, который принадлежит мне», — сказал он.