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Общество

Из $37 миллионов на Верхненарынскую ГЭС потрачено $10 миллионов

«Из потраченных $37 миллионов на Верхненарынский каскад ГЭС пошло не больше $10 миллионов. Это выявила наша комиссия», — заявил на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, где рассматривались итоги работы депутатской комиссии по изучению использования средств совместным предприятием ЗАО «Верхненарынские гидроэлектростанции», депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, всего от российской стороны поступило 60 миллионов, из которых официально предприятиями было потрачено $37 миллионов.

Мы требуем найти остальные $27 миллионов, мы говорим, чтобы нашли воров.

Алмамбет Шыкмаматов

По словам народного избранника, в настоящее время расследование дела по ГЭС затягивается.

«Будем надеяться, что придет новый президент и расследует это дело, потому что оно все время откладывается. Одни говорят, что проверяли, другие говорят, что идут переговоры, а виновного нет. Наверное, виноват сам каскад», — сказал депутат.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, в тендере на экологическую экспертизу участвовала компания, имеющая отношение к семье Толонгутова (одного из руководителей Госагентства охраны окружающей среды), и выиграла конкурс.

«То есть они определяли, сколько лис, барсуков, рыб умрет при строительстве ГЭС», — рассказал депутат.

По словам депутата, были нарушения и при строительстве жилья при ГЭС.

«37 миллионов долларов — это не 37 тыйынов, на которые можно было бы закрыть глаза», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52439/
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