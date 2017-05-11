13:32
+27
USD 67.73
EUR 73.63
RUB 1.17
Общество

В Бишкеке у Посольства Германии митингуют сторонники политзаключенных

Сторонники политзаключенных митингуют в Бишкеке у здания Посольства Германии в Бишкеке.

«Сегодня день открытых дверей у представителей Европейского союза. В связи с этим мы и решили прийти к Посольству Германии, поскольку она является лидером Евросоюза. Именно она дает добро на выдачу миллионных грантов президенту Кыргызстана, Генеральной прокуратуре, судьям, которые выносят неправосудные решения в отношении политических заключенных. Идут масштабные политические преследования. Но европейцы молчат. Где их европейская демократия?» — заявила член Комитета защиты политических заключенных Зульфия Марат.

В руках у людей плакаты на английском языке «Нет политическим репрессиям в Кыргызстане», «Свободу политическим заключенным», «Асанову и Кадырову свободу» и большой плакат на русском языке «Свободу политзаключенным!».

В акции участвуют семь человек. Митингующие пообещали вести себя мирно и не кричать. На месте присутствуют только два милиционера.

Напомним, под стражей в СИЗО ГКНБ находятся Омурбек Текебаев, Эрнест Карыбеков, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Бекболот Талгарбеков, Марат Султанов, Александр Гусев, Торобай Колубаев.

Организатором митинга выступили Комитет защиты свободы слова и Комитет защиты политических заключенных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51450/
просмотров: 716
Версия для печати
Популярные новости
&laquo;Бессмертный полк&raquo; прошел по&nbsp;Бишкеку «Бессмертный полк» прошел по Бишкеку
МИД.kg: кто нарушил закон о&nbsp;дипломатической службе? МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
На&nbsp;заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и&nbsp;ее&nbsp;заместителем На заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и ее заместителем
Ивар Дале: Рассказы таксистов о&nbsp;политике&nbsp;&mdash; забавная особенность Кыргызстана Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана
Бизнес
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; поздравило ветеранов Таласской области с&nbsp;Днем Великой Победы ОсОО «Альянс Алтын» поздравило ветеранов Таласской области с Днем Великой Победы
Экс-премьер Темир Сариев принял участие в&nbsp;акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Экс-премьер Темир Сариев принял участие в акции «Бессмертный полк»
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы
Омурбек Бабанов: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых важных дней в&nbsp;истории нашей страны Омурбек Бабанов: 9 Мая — один из самых важных дней в истории нашей страны