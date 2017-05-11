В Бишкеке у Посольства Германии митингуют сторонники политзаключенных

Сторонники политзаключенных митингуют в Бишкеке у здания Посольства Германии в Бишкеке.

«Сегодня день открытых дверей у представителей Европейского союза. В связи с этим мы и решили прийти к Посольству Германии, поскольку она является лидером Евросоюза. Именно она дает добро на выдачу миллионных грантов президенту Кыргызстана, Генеральной прокуратуре, судьям, которые выносят неправосудные решения в отношении политических заключенных. Идут масштабные политические преследования. Но европейцы молчат. Где их европейская демократия?» — заявила член Комитета защиты политических заключенных Зульфия Марат.

В руках у людей плакаты на английском языке «Нет политическим репрессиям в Кыргызстане», «Свободу политическим заключенным», «Асанову и Кадырову свободу» и большой плакат на русском языке «Свободу политзаключенным!».

В акции участвуют семь человек. Митингующие пообещали вести себя мирно и не кричать. На месте присутствуют только два милиционера.

Напомним, под стражей в СИЗО ГКНБ находятся Омурбек Текебаев, Эрнест Карыбеков, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Бекболот Талгарбеков, Марат Султанов, Александр Гусев, Торобай Колубаев.

Организатором митинга выступили Комитет защиты свободы слова и Комитет защиты политических заключенных.