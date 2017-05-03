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Общество

Близкие доведенной до самоубийства женщины требуют ужесточить приговор ее мужу

Родственники погибшей девушки Нурзат Калысбек кызы требуют ужесточить наказание ее бывшему мужу. Об этом ИА «24.kg» рассказали в кризисном центре «Сезим».

Его сотрудники оказывают правовую поддержку пострадавшим. Виновным в доведении до самоубийства признан муж погибшей — Нурдин Убукеев. По словам родственников и друзей убитой, он издевался над женой, систематически избивал ее и довел до самоубийства. В декабре 2015 года она повесилась. По факту было возбуждено уголовное дело.

В марте 2017 года Октябрьский районный суд Бишкека признал Убукеева виновным в совершении преступления по статье «Доведение до самоубийства» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием в колонии усиленного режима. Однако Убукеев попал под амнистию.

Адвокаты пострадавших обжаловали приговор. Бишкекский горсуд в апреле амнистию отменил, но решение первой инстанции смягчил, определив обвиняемого в колонию-поселение.

«Родственники не согласны с таким вердиктом и заявляют, что представители подсудимого давят на суд. Их юристы подали надзорную жалобу в Верховный суд», — рассказали в центре «Сезим», добавив, что родные покойной настаивают на максимальном сроке для Нурдина Убукеева, предусмотренного законом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51037/
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