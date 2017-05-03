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Общество

В Бишкеке открылась выставка «Мы помним вас!», посвященная годовщине Победы

В Доме-музее Михаила Фрунзе открылась выставка «Мы помним вас!», посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На выставке представлены фотографии ветеранов Великой Отечественной войны Макая Усупова, Мусакожо Бекташова, Садыра Мамбеткожоева и других, статьи из газет разных лет, документы.

Вместе со всем советским народом кыргызстанцы на фронте и в тылу внесли достойный вклад в дело Победы. Как сообщили в музее, планируются и другие выставки, рассказывающие о судьбах солдат.

По информации Министерства труда и социального развития, в республике проживают 647 ветеранов Великой Отечественной войны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51029/
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