Погода в Кыргызстане на 29 апреля: временами дожди

В Кыргызстане временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, с порывами до 15–20.

В Бишкеке температура воздуха ночью +4, днем +15 градусов.

День увеличится до 13 часов 59 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +8, днем до +15 градусов.

В Нарынской области температура до +1 градуса ночью и +17 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +2, днем до +17 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +3, днем +12 градусов.