Милена Ванюкова: Философия кизомбы мне ближе, чем философия бальных танцев

Накануне Международного дня танцев Кыргызстан посетила кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам, президент Московской федерации танцевальных клубов Милена Ванюкова. Она ученица известных тренеров — таких, как Светлана Гудыно, Кристофер Менсак, Квенда Лима, Сара Лопез, Хакима Ким и Рафаэль дос Сантос.

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Корреспондент ИА «24.kg» не мог не встретиться с прославленным танцором горячей кизомбы.

— Милена, те, кто профессионально занимается бально-спортивными танцами, нередко посмеиваются над социальщиками.

— И я посмеиваюсь.

— Но вы же сами преподаете их…

— Теперь да… Философия этих танцев и конкретно кизомбы в итоге оказалась мне ближе, чем философия бальных, где вся ответственность делится 50 на 50. Каждый учит свою партию, выполняет свою задачу, добиваясь станцованности. В социальных танцах этого нет. Партнер ведет, и партнерша идет, мужчина принимает решение, а партнерша либо принимает его позицию и следует за ним, либо нет.

— В какой момент спортсмен-бальник стала преподавателем социальных танцев?

— Когда я искала работу. Найти работу преподавателя бально-спортивных танцев было сложно. В реальности востребовано то, чему человек может легко научиться, а не сложные технические вещи в бальных танцах. В последних много сложных вещей. Например, партнер только один… В клубных танцах все гораздо проще, и это было востребовано. Устроившись в бальную студию на работу, я быстро разучила сальсу и бачату.

— Навыки бальных танцев пригодились?

— Конечно. Методики ведения, взаимодействия и взаимоотношения в паре — это все из школы бальных танцев.

— Вы всю свою жизнь связываете с танцами?

— Никогда не стоял выбор, поваром мне стать или хореографом. Я со школы знала, кем стану.

— Вот в бальных есть фигура, и ее по всем правилам нужно танцевать, и никак иначе. В социальных такие же жесткие требования?

— Так спортивно-бальные танцы уже сколько лет существуют! Сегодня мы разбирали методику обучения, и ребята поделились со мной тем, чему их обучали другие преподаватели. В некоторых моментах у нас совершенно разное видение. Хотя я точно преподаю общемировые вещи. Я нахожу объяснение в том, что в свое время преподаватель не знал и по-своему прочувствовал, как нужно танцевать ту или иную фигуру. Прошло несколько лет, социальные танцы стали развиваться, техника танцев утвердилась, но данная ранее информация уже пошла в массы. Просто нужно время, чтобы «устаканились» общепринятые правила. Кизомба слишком молода. По крайней мере, в России.

— Как относится к вашей работе спутник жизни?

— Мой человек мне подсказывает, советует, помогает, так как иногда мне бывает эмоционально трудно. Мы все люди, и так случается, что сосуществовать с коллегами не всегда удается мирно. А учитывая, что я достаточно эмоциональна, то очень сильно расстраиваюсь. Он тоже, так как переживает за меня.

— Он тоже танцор?

— Ни в коем случае! Я мечтала, чтобы мой мужчина не был связан с танцами.

— А если скажет: «Милена, черт побери, я тоже хочу танцевать с тобой!»?

— Хочет — пожалуйста. Но профессионально он вряд ли будет этим заниматься. У него своя сфера деятельности — футбол.

— Своих детей отдадите на танцы?

— А вдруг, допустим, моя дочь петь будет? Вот смотрите, как у меня было. Я училась в школе искусств. И в обязательную программу уроков входили хореография, вокал, рисование, оригами, карате… Потом школу переквалифицировали в обычную, и все эти дисциплины стали кружками. Я не сказала родителям, что записалась во все кружки, которые были. Правда, потом родителям выставили счет… Но мне не запрещали ходить во все кружки, и я считаю, это правильно. Со временем ушла половина из них, потом еще, и в конце остались только танцы. И это было мое решение.

— Сколько лет вы занимались бально-спортивными танцами профессионально?

— С самого раннего возраста. Бросила их на втором курсе, потому что училась на платном отделении и работала, чтобы оплачивать учебу. Я не успевала совмещать и работу, и конкурсы, и тренировки. У меня был очень хороший партнер, и спустя два месяца, как мы расстались, он стал чемпионом России. Он встал в пару с новой девочкой, танцевал те же наши связки и фигуры. Я расставалась и с танцами, и с партнером со слезами на глазах, обманывая себя, что это просто перерыв и я скоро вернусь. Я обманывала себя, но мне так было легче.

— Милена, что посоветуете, ну, например, таким, как я. Очень хочу танцевать кизомбу, но пока не решаюсь…

— Нужно понимать, зачем вам это. Если вы хотите танцевать раз в неделю, то кизомба вам не подойдет. Она слишком сложная, начните с бачаты. В кизомбе очень глубокая философия, там каждый шаг — это диалог. Когда партнер ведет партнершу, он спрашивает, и нужно это понимать. Если вы хотите изучать и углубляться, тогда — да. Другой вопрос, хочет ли спутник жизни?

— Очень хочет, правда, он пока не знает об этом. Милена, Средняя Азия, строгие нравы, и на тебе — кизомба…

— Когда я ехала в Кыргызстан, я спрашивала у организаторов, нужно ли мне что-то знать такое, дабы не оскорбить жителей этой страны. Мне сказали, что нет. И те, кто придет на семинары, они, может быть, лишний раз не выложат в Интернет видео, где танцуют, не станут устраивать флешмобы на улицах, но они будут ходить для себя.

— Как вы оцениваете уровень местных кизомбистов?

— Танцуют неплохо, но чуть-чуть не развита этика. Хочется на девочек надеть профессиональные красивые туфельки, немного отработать манеры. Я бы сказала: да, они танцуют, но пока не сформирована индивидуальность. Но это вопрос времени. Через год, уверена, будет лучше. Вы не представляете, как вырос уровень ребят за один шестичасовой семинар. Просто им не хватало элементарной базы. Начали разбирать с нуля, выяснилось, что в некоторых моментах имелись пробелы, и мы их заполнили. Сейчас они немного с базой уложатся, почувствуют себя уверенно, раскроются, и каждый будет индивидуальным.

— Достопримечательности местные успели посмотреть?

— К сожалению, пока посмотреть ничего не успела. В зале нахожусь с 11 утра и до 11 вечера. Единственное, меня свозили в горы. У меня такая реакция была!… Мы ехали по центральной улице, и я увидела заснеженные горы, от восторга я громко вскрикнула. Машина резко остановилась, у меня спрашивают: «Милена, что случилось?!" А я повторяю: «Горы! Горы!» Напугала людей.

— Вам нужно попасть на Иссык-Куль. Это любовь на всю жизнь!

— Пока не буду загадывать, это зависит от организаторов — cтудии социальных танцев Coda. Всемирно известное озеро славится своей красотой. И когда я озвучила, что лечу в Кыргызстан, то всех интересовало только одно: поеду ли я на озеро. Увы, я приехала, чтобы дать ребятам материал. Было бы еще хотя бы полдня, я бы успела… Два дня мы только и делаем, что занимаемся, толком не спала. Ужасно плотный график, перелеты, занятия…

— А где жизнь личная?

— В Москве. У него отдельный бизнес и такие же бесконечные командировки. Уже подумываем развивать свое дело в одних и тех же городах. Доходит до такого, что не видимся неделями, это очень тяжело. И когда он летит куда-то, то бывает, что я лечу с ним, чтобы побыть вместе хотя бы в самолете.