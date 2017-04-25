21:10
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Общество

В Бишкеке у пары после ЭКО родилась тройня

В Городском перинатальном центре 34-летняя бишкекчанка Аида Батыралиева родила тройню, сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По их данным, два мальчика и девочка появились в результате операции — кесарева сечения.

Вес первого ребенка, девочки, 1668 граммов, второго, мальчика, — 1665 граммов, и третьего, мальчика, — 1645 граммов.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По словам медиков, Аида Батыралиева поступила в ГПЦ 24 апреля в 16.00 с диагнозом «31–32 неделя беременности, экстракорпоральное оплодотворение». Роженицу прооперировали, операция прошла успешно.

Состояние матери и детей удовлетворительное, в настоящее время они находятся в отделении реанимации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50455/
просмотров: 1027
Версия для печати
Материалы по теме
Реставрацию фонтана «Рыбки» оценили в 241,2 тысячи сомов
В некоторых районах Бишкека 26—28 апреля не будет газа
Ко Дню города в Бишкеке планируют запустить фонтаны
Канадский маньчжур ищет в Кыргызстане «мягкую силу» Китая
Один из сбитых в Бишкеке «Мерседесом» школьников пришел в себя
Состояние школьников, сбитых «Мерседесом», тяжелое
День рождения Бишкека начнут праздновать с 25 апреля
Водитель, сбивший школьников, предположительно работал в службе такси
Эстакадный мост построят в Бишкеке. Откроют проезд к Ала-Арчинскому ущелью
Два сквера и бульвар Молодой Гвардии в Бишкеке облагородят
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
В&nbsp;русскоязычных школах будут вести уроки на&nbsp;кыргызском В русскоязычных школах будут вести уроки на кыргызском
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Водитель, сбивший школьников, задержан Водитель, сбивший школьников, задержан
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom