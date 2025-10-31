Более 2,5 миллиона сомов потратит Ботсад на сельхозоборудование

Ботанический сад имени Энвера Гареева объявил тендер на приобретение сельскохозяйственного оборудования. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить более 2,5 миллиона сомов.

В том числе на приобретение садового оборудования предусматривается 940,8 тысячи сомов, на сельхозоборудование — чуть более 1 миллиона, на два малотоннажных электрических самосвала — 590 тысяч.

Предложения от поставщиков принимаются до 5 ноября.

Ботанический сад в столице — один из крупнейших в Центральной Азии по площади и составу коллекций растений. В 2025-м ему придан статус особо охраняемой природной территории. Последние годы состояние сада удручало: ирригация разрушена, растения засыхают, дорожки обросли сорняками. В этом году начали его реконструкцию.