Общество

Открытый конкурс авторов по нескольким школьным предметам объявят в Кыргызстане

В Министерстве просвещения состоялось совещание с участием руководства и представителей издательского дома «Окуу китеби».

По данным ведомства, обсуждены вопросы продвижения и адаптации новых учебников, ускорения печати материалов по математике и естественным наукам, а также подготовки учебников для других классов.

Читайте по теме
Школьные учебники. Почему в Кыргызстане родители вновь тратят на них деньги

Принято решение объявить открытый конкурс авторов и разработчиков по предметам «Кыргыз тили», «Тарых» и «География» с привлечением экспертов и образовательных учреждений.

Рассмотрены также вопросы сотрудничества с международными партнерами по лицензированию учебников английского языка и оптимизации работы «Окуу китеби».

Как сообщалось ранее, в 2025 году на издание учебников государство выделило 744 миллиона сомов.
