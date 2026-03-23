Запрет на посещение заказника «Айгуль-Таш» в Баткене продлили до 2030 года

В Баткенской области продлили запрет на посещение ботанического заказника «Айгуль-Таш» до 2030 года. Об этом 24.kg сообщил директор Баткенского лесного хозяйства Байсалбек Аширкулов.

Изначально Баткенская районная госадминистрация вводила ограничение до 2027 года. Однако теперь по поручению представительства президента в области мораторий продлили еще на три года.

По словам Байсалбека Аширкулова, запрет, действующий с 2023 года, уже принес плоды: популяция цветка Айгуль заметно увеличилась.

В июне, когда семена созревают, лесники распределяют их по этой же территории. Если исключить человеческий фактор, цветок размножается активнее. Байсалбек Аширкулов

Директор добавил: на территории «Айгуль-Таш» нет воды и электричества, что сильно осложняет условия для искусственного озеленения.

Напомним, основной причиной закрытия заказника стало сокращение численности редкого растения, посетители нередко срывали и вытаптывали уникальные цветы.

Цветок Айгуль (Рябчик Эдуарда) — эндемик, который растет только на склонах горы Айгуль-Таш в 17 километрах от города Баткен. Цветение начинается ежегодно в начале апреля и длится всего около двух недель. Общая площадь государственного заказника составляет 253,9 гектара. В 1978 году растение занесли в Красную книгу СССР, а в 2004 году — в Красную книгу Кыргызстана.