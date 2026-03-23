Общество

Запрет на посещение заказника «Айгуль-Таш» в Баткене продлили до 2030 года

В Баткенской области продлили запрет на посещение ботанического заказника «Айгуль-Таш» до 2030 года. Об этом 24.kg сообщил директор Баткенского лесного хозяйства Байсалбек Аширкулов.

Изначально Баткенская районная госадминистрация вводила ограничение до 2027 года. Однако теперь по поручению представительства президента в области мораторий продлили еще на три года.

По словам Байсалбека Аширкулова, запрет, действующий с 2023 года, уже принес плоды: популяция цветка Айгуль заметно увеличилась.

В июне, когда семена созревают, лесники распределяют их по этой же территории. Если исключить человеческий фактор, цветок размножается активнее.

Байсалбек Аширкулов

Директор добавил: на территории «Айгуль-Таш» нет воды и электричества, что сильно осложняет условия для искусственного озеленения.

Напомним, основной причиной закрытия заказника стало сокращение численности редкого растения, посетители нередко срывали и вытаптывали уникальные цветы.

Цветок Айгуль (Рябчик Эдуарда) — эндемик, который растет только на склонах горы Айгуль-Таш в 17 километрах от города Баткен. Цветение начинается ежегодно в начале апреля и длится всего около двух недель. Общая площадь государственного заказника составляет 253,9 гектара. В 1978 году растение занесли в Красную книгу СССР, а в 2004 году — в Красную книгу Кыргызстана.
Материалы по теме
Запрет на посещение заказника «Айгуль-Таш» в Баткене продлили до 2027 года
Заповедник «Айгуль-Таш» закрыли для посещения туристов на три года
Символ Баткена на груди: в Сети обсуждают платье первой леди Кыргызстана
Гору, где растет цветок Айгуль, предлагают сделать особо охраняемой зоной
Уникальный цветок айгуль вновь под угрозой исчезновения. Туристы рвут охапками
Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и цветок айгуль
В Баткенской области построят арку, символизирующую цветок Айгуль
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
Бизнес
«Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
