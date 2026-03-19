Мэр Бишкека проверил ход ремонта дорог и обустройства скверов

Мэр Айбек Джунушалиев с руководителями городских служб провел выездное совещание и проверил ход работ на ряде объектов столицы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Бишкека.

Первой точкой стал участок проспекта Дэн Сяопина от улицы Интергельпо до улицы Кайназарова, где ведется подготовка к укладке асфальта. Открыть дорогу планируют через пять дней.

Также ведутся ремонтные работы на отрезке проспекта Дэн Сяопина от улицы Кайназарова до улицы Сыдыгалиева с южной стороны. На пересечении улиц Кайназарова и проспекта Дэн Сяопина поручено рассмотреть установку П-образных светофоров.

Затем градоначальник посетил первую автобазу МП «Бишкекский городской транспорт» на улице Кустанайской, где представлен эскизный проект реконструкции территории.

Проверили и строительство сквера на улице Профсоюзной от улицы Патриса Лумумбы до улицы Каракумской. Тут обустроят пять воркаут-площадок и детских игровых зон, а также высадят около 750 деревьев.

В ходе выезда выявлено, что ряд жилых домов используется как хозяйствующие субъекты без соответствующих документов и заключенных договоров с соответствующими муниципальными предприятиями. Поручено незамедлительно принять меры, вплоть до опечатывания отдельных помещений.

По итогам выезда поручено поднять и проверить документацию по всем новым сооружениям.