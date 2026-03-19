23:02
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

Мэр Бишкека проверил ход ремонта дорог и обустройства скверов

Мэр Айбек Джунушалиев с руководителями городских служб провел выездное совещание и проверил ход работ на ряде объектов столицы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Бишкека.

Первой точкой стал участок проспекта Дэн Сяопина от улицы Интергельпо до улицы Кайназарова, где ведется подготовка к укладке асфальта. Открыть дорогу планируют через пять дней.

Также ведутся ремонтные работы на отрезке проспекта Дэн Сяопина от улицы Кайназарова до улицы Сыдыгалиева с южной стороны. На пересечении улиц Кайназарова и проспекта Дэн Сяопина поручено рассмотреть установку П-образных светофоров.

Затем градоначальник посетил первую автобазу МП «Бишкекский городской транспорт» на улице Кустанайской, где представлен эскизный проект реконструкции территории.

Проверили и строительство сквера на улице Профсоюзной от улицы Патриса Лумумбы до улицы Каракумской. Тут обустроят пять воркаут-площадок и детских игровых зон, а также высадят около 750 деревьев.

В ходе выезда выявлено, что ряд жилых домов используется как хозяйствующие субъекты без соответствующих документов и заключенных договоров с соответствующими муниципальными предприятиями. Поручено незамедлительно принять меры, вплоть до опечатывания отдельных помещений.

По итогам выезда поручено поднять и проверить документацию по всем новым сооружениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366788/
просмотров: 309
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Бизнес
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
19 марта, четверг
22:45
Глава Минздрава обсудил с делегацией АБР укрепление лабораторий в Кыргызстане Глава Минздрава обсудил с делегацией АБР укрепление лаб...
22:24
В Бишкеке ежедневно составляются до 20 протоколов на безбилетников в автобусах
22:03
Мэр Бишкека проверил ход ремонта дорог и обустройства скверов
21:44
Акжол Махмудов выступит на чемпионате Азии в Бишкеке
21:25
В Баткенской области прошел турнир по киберспорту среди военнослужащих