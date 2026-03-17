Кыргызстан готовится к Сингапурской конвенции. Создана Палата медиаторов

Министерство юстиции Кыргызстана совместно с Республиканским сообществом медиаторов при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Программы развития ООН провело учредительный съезд Палаты медиаторов, по итогам которого официально создана новая профессиональная организация.
По данным министерства, съезд прошел в соответствии с требованиями Закона «О медиации» и стал высшим органом, принявшим ключевые решения — утверждены учредительные документы и сформированы органы управления палаты. Подготовка к мероприятию велась организационным комитетом, созданным приказом Минюста в декабре 2025 года, а проекты документов заранее обсуждались с участниками.
Ожидается, что такой шаг усилит правовую систему Кыргызской Республики и повысит доверие иностранных инвесторов, обеспечив более прозрачный и эффективный механизм разрешения споров.
Сингапурская конвенция о медиации (официально — Конвенция ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации) — это международный договор, который позволяет исполнять соглашения, достигнутые в ходе медиации, напрямую через суды стран-участниц. Она принята в декабре 2018 года и открыта для подписания 7 августа 2019-го в Сингапуре.