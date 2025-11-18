Медиация по-новому: в Кыргызстане принят новый закон об урегулировании споров

В Кыргызстане принят новый закон «О медиации», который полностью обновляет правила досудебного и внесудебного урегулирования споров. Документ распространяется на конфликты, возникающие из гражданских, семейных, трудовых и уголовно-правовых отношений, и устанавливает единые правила работы медиаторов по всей стране.

Согласно закону, медиация – это добровольная процедура примирения сторон при помощи нейтрального посредника. Медиатор помогает сторонам договориться, но не принимает решения вместо них и не может быть чьим-то представителем в суде по этому же делу.

Ключевые принципы – добровольность, равноправие сторон, нейтральность медиатора и полная конфиденциальность.

Документ вводит обязательную медиативную информационную встречу по большинству гражданских, семейных и трудовых споров. На такой встрече медиатор объясняет сторонам суть процедуры, ее плюсы и порядок проведения. По ряду категорий уголовных дел также предусмотрена обязательная информационная встреча, если стороны сами не примирились.

Кто может быть медиатором: гражданин старше 25 лет с высшим образованием, прошедший не менее 80 часов базовой подготовки;

получивший свидетельство медиатора;

получивший свидетельство медиатора;

состоящий в Едином государственном реестре медиаторов и в центре медиации. Важно: Госслужащим быть медиаторами запрещено.

Для работы с семейными, трудовыми и уголовными делами требуется дополнительная специализированная подготовка.

Отдельный блок посвящен созданию профессиональной инфраструктуры. Вводится единая Палата медиаторов Кыргызской Республики – самоуправляемое профессиональное объединение с обязательным членством. Она ведет стандарты подготовки, кодекс профессиональной этики, выдает свидетельства медиаторов, ведет статистику и взаимодействует с государством. Медиаторы объединяются в центры медиации – некоммерческие организации, которые ведут учет своих членов и обеспечивают организацию процедур.

Закон позволяет проводить медиацию не только очно, но и онлайн – с использованием цифровых сервисов. При этом отдельно прописаны требования к защите персональных данных, конфиденциальности и запрету несанкционированной записи сессий. Медиативные соглашения могут заключаться в письменной или электронной форме и при необходимости удостоверяться нотариально, в том числе как документы, дающие основание для регистрации права собственности.

Процедура медиации, как правило, не должна превышать 60 дней, судебная медиация – 30 дней с возможностью продления по соглашению сторон.

Достигнутое медиативное соглашение стороны обязаны исполнить. При необходимости оно может быть приведено в исполнение в порядке исполнительного производства или утверждено судом как мировое соглашение.

Закон детально прописывает роль государства: уполномоченный орган формирует политику в сфере медиации, ведет единый реестр медиаторов, информирует население, координирует внедрение новых механизмов. За нарушение требований закона о медиации предусмотрена ответственность.

Новый закон вступает в силу через 15 дней.

Действующие медиаторы должны в установленный срок вступить в Палату медиаторов и привести свою деятельность и организационно-правовую форму в соответствие с новыми требованиями.

Споры — сначала к медиатору: в Кыргызстане вводят обязательную медиацию

Президент Садыр Жапаров также утвердил масштабные поправки в Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и ряд законов, усиливающие роль медиации при рассмотрении споров. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года.

Согласно закону, стороны по гражданским делам обязаны являться на медиативную информационную встречу. Если участники выражают намерение пройти процедуру медиации, им разрешат отсрочку уплаты половины госпошлины. Если соглашение не достигнуто, оставшуюся сумму нужно доплатить для продолжения судебного разбирательства.

Поправки также предусматривают:

возможность прекращения уголовных дел небольшой и средней тяжести при примирении сторон, в том числе с участием медиатора;

включение медиаторов и центров медиации в процессуальные нормы УПК;

приостановку сроков по трудовым спорам на время медиации;

признание нотариально удостоверенных медиативных соглашений исполнительными документами;

расширение системы гарантированной юридической помощи — в нее добавят «медиативную помощь».

Кабинет министров обязан в шестимесячный срок привести свои решения в соответствие с законом и разработать порядок оказания медиативной помощи гражданам.