В Кыргызстане обсуждается новый проект закона о медиации. После второго чтения документ вернули на доработку. По словам медиатора Фиданы Алиевой, это произошло не случайно.

Фото из социальных сетей. «Монополия убивает независимость». Эксперт о рисках нового закона о медиации

«В проекте предлагают создать Палату медиаторов с обязательным и платным членством. Но у нас уже есть Республиканское сообщество медиаторов, основанное в 2018 году, где участие добровольное.

Возникает вопрос: что будет с действующими медиаторами, которые не захотят вступать в нее? И какие преимущества получат сами специалисты и система в целом от ликвидации сообщества?» — говорит Фидана Алиева.

«Сегодня базовое обучение медиатора составляет 72 часа. Многие получили сертификаты именно на этой основе и уже работают. Новый проект увеличивает срок подготовки до 120 часов и обязывает проходить ежегодное повышение квалификации только в Учебном центре палаты или в аккредитованных коллегиях.

Что будет с действующими медиаторами? Разве закон имеет обратную силу? Кроме того, такой подход ограничивает выбор специалистов, приводит к монополии и сводит на нет независимость профессионального сообщества. Почему мы уходим от международной практики, которая поощряет разнообразие форматов и провайдеров обучения?

«Сейчас в Кыргызстане есть несколько независимых учебных центров с лицензией. Новый законопроект исключает их из процесса. Получается, что палата сама будет обучать, сама утверждать стандарты и сама же регулировать рынок. Можно ли при таком подходе говорить о здоровой конкуренции и развитии медиации?» — задается вопросом Фидана Алиева.

По ее словам, самое спорное положение документа — требование ликвидировать или перерегистрировать все юридические лица, предоставляющие услуги медиации, в коллегии палаты.

Как это повлияет на желание практикующих медиаторов продолжать работать? Многие организации сотрудничают с инвесторами и международными партнерами. Кто компенсирует возможный ущерб в случае невозможности продолжать сотрудничество? Фидана Алиева

Фидана Алиева видит и позитив: «В проект впервые включена обязательная медиация на досудебной стадии инвестиционных споров. Это соответствует международной практике, создает потенциал для развития института медиации и способствует улучшению инвестиционного климата. Но при условии, что медиация будет независимой, профессиональной и доступной».

«Если наша цель — построить сильную и независимую систему медиации, мы должны уважать права действующих специалистов, поддерживать разнообразие учебных программ, создавать условия для честной конкуренции и исключать принуждение к членству в одной организации. Только так можно обеспечить доверие к медиации и ее эффективное развитие в Кыргызстане», — резюмировала она.