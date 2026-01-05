19:01
В России проработают возможность обязательной медиации при разводе

Власти России подготовят предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, правительство утвердило план по реализации семейной и демографической политики.

Законодательная инициатива коснется приостановления на время медиации дела по спору, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства, а также обязательного досудебного порядка урегулирования семейных конфликтов с применением медиации.

Кроме того, изменения предполагают обязательную информационную встречу с медиатором в рамках досудебного порядка урегулирования семейных споров с участием детей.

Также на мероприятиях будет определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, ответственный за выработку и реализацию государственной политики, нормативно-правовое регулирование и правовое информирование в сфере медиации. Планируется создание единого реестра медиаторов, осуществляющих медиацию, в том числе по урегулированию семейных споров и конфликтов с участием детей.

Период реализации инициативы — 2026-2027 годы.
