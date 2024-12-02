Депутат предлагает ввести медиацию между потребителем и предпринимателем

Депутат Дастан Бекешев предлагает ввести институт медиации между потребителем и предпринимателем. Об этом он сообщил на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.

Представители Антимонопольного регулирования отметили, что у них в центральном аппарате работают 7 сотрудников, которые занимаются защитой прав потребителей, в регионах — 4-5.

Депутат считает, что их недостаточно, необходимо ввести медиацию.

«Медиатор это тот, кто может решить спор, не обращаясь в суд. Если клиент, потребитель не получил услугу или товар или получил некачественно, то он обращается онлайн к медиатру», — сказал Дастан Бекешев.

Народные избранники рассматривают законопроект кабмина о внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, законы КР «О защите прав потребителей», «Об электронной торговле».