Общество

Автодорога Бишкек — Ош открыта для проезда

Снежная лавина, сошедшая на автодороге Бишкек – Ош, была полностью расчищена в 11.30, движение для автотранспорта открыто в обоих направлениях.

В настоящее время сохраняется ограничение для грузовых автомобилей, введенное на посту «Арал».

Отметим, что 11 марта в 6.50 на 224-м километре автодороги Бишкек – Ош, на перевале Ала-Бель, сошла снежная лавина. В связи с этим движение для всех видов транспорта было временно закрыто в обоих направлениях.

На месте дорожно-эксплуатационным предприятием (ДЭП) № 23 оперативно проведены соответствующие работы по расчистке с привлечением техники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365467/
