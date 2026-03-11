Снежная лавина, сошедшая на автодороге Бишкек – Ош, была полностью расчищена в 11.30, движение для автотранспорта открыто в обоих направлениях.

В настоящее время сохраняется ограничение для грузовых автомобилей, введенное на посту «Арал».

Отметим, что 11 марта в 6.50 на 224-м километре автодороги Бишкек – Ош, на перевале Ала-Бель, сошла снежная лавина. В связи с этим движение для всех видов транспорта было временно закрыто в обоих направлениях.

На месте дорожно-эксплуатационным предприятием (ДЭП) № 23 оперативно проведены соответствующие работы по расчистке с привлечением техники.