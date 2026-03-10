Шнобелевскую премию больше не будут вручать в США

Ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой за открытия, «которые заставляют людей смеяться», впервые пройдет не в США, а в Европе. Об этом пишет Meduza со ссылкой на Associated Press.

Такое решение принято на фоне ужесточения иммиграционной политики американского президента Дональда Трампа.

«В течение последнего года посещение страны стало небезопасным для наших гостей. Мы не можем просить лауреатов или журналистов из других государств, освещающих мероприятие, приехать в Соединенные Штаты в этом году», — сказал агентству редактор журнала и ведущий церемонии Марк Абрахамс.

Обычно церемония вручения премий проходила в сентябре — за несколько недель до объявления лауреатов Нобелевской премии — в Гарвардском университете, Массачусетском технологическом институте и Бостонском университете. Однако уже в прошлом году четверо из десяти победителей решили не ехать на церемонию в Бостон.

Теперь церемония вручения премии будет проходить в Цюрихе и других европейских городах.