03:59
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Габриэла Попеску назначена главой Microsoft в Румынии, Молдове и странах ЦА

Фото из интернета. Габриэла Попеску

С 1 марта Габриэла Попеску возглавляет Microsoft в Румынии, Молдове и странах Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Габриэла Попеску обладает богатым опытом на стыке права, бизнеса и технологий.

«Она глубоко разбирается в коммерческих и нормативных вопросах, соблюдении требований законодательства и выстраивании доверительных отношений с ключевыми партнерами в Центральной и Восточной Европе. В «Microsoft Румыния» она работает с 2017-го. В последние годы она занимала должность врио гендиректора и одновременно руководила корпоративными, внешними и юридическими вопросами в Центральной Европе, поддерживая стратегические инициативы компании в регионе», — говорится в сообщении.

Попеску отмечает, что Microsoft объединяет талантливых специалистов и большие цифровые амбиции.

«В своей новой роли я намерена тесно сотрудничать с клиентами, партнерами и государственными организациями, помогая эффективно использовать облачные технологии и решения на базе ИИ для создания реальной ценности, повышения устойчивости и поддержки долгосрочного экономического роста», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364404/
просмотров: 559
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтех-гиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
4 марта, среда
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 марта, вторник
23:56
Стало известно, как Айсулуу Тыныбекова назвала новорожденного сына
23:39
Apple представила новинки — бюджетный телефон iPhone 17e и планшет iPad Air
23:14
Эскалация на Ближнем Востоке. Граждане КР могут покинуть Иран через Туркменистан
23:01
Габриэла Попеску назначена главой Microsoft в Румынии, Молдове и странах ЦА
22:43
Кыргызстан принимает участие в Международной туристической выставке ITB Berlin