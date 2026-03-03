Габриэла Попеску назначена главой Microsoft в Румынии, Молдове и странах ЦА

С 1 марта Габриэла Попеску возглавляет Microsoft в Румынии, Молдове и странах Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Габриэла Попеску обладает богатым опытом на стыке права, бизнеса и технологий.

«Она глубоко разбирается в коммерческих и нормативных вопросах, соблюдении требований законодательства и выстраивании доверительных отношений с ключевыми партнерами в Центральной и Восточной Европе. В «Microsoft Румыния» она работает с 2017-го. В последние годы она занимала должность врио гендиректора и одновременно руководила корпоративными, внешними и юридическими вопросами в Центральной Европе, поддерживая стратегические инициативы компании в регионе», — говорится в сообщении.

Попеску отмечает, что Microsoft объединяет талантливых специалистов и большие цифровые амбиции.

«В своей новой роли я намерена тесно сотрудничать с клиентами, партнерами и государственными организациями, помогая эффективно использовать облачные технологии и решения на базе ИИ для создания реальной ценности, повышения устойчивости и поддержки долгосрочного экономического роста», — добавила она.